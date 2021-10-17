Київській області не вдалося втриматися у "жовтій" зоні: "помаранчевих" регіонів знову 16

До числа "помаранчевих" увійшли 16 областей

Покращення коронавірусної ситуації у Київській області тривало всього один день — станом на суботу регіон був "жовтим", а вже у неділю, 17 жовтня, знову став "помаранчевим".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя України.

Так, коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування у Київській та Тернопільській областях станом на ранок суботи, 16 жовтня, був у межах норми (менше 20%). І якщо на Тернопільщині цей показник вдалося втримати в нормі, то на Київщині ситуація погіршилася — коефіцієнт інфікування показав 20,3%, тим самим зробивши регіон "помаранчевим".

Найважча ситуація з COVID-19 наразі спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Херсонській. Остання з них увійшла у "червону" зону карантину з 15 жовтня, а решта — перейдуть з понеділка, 18 жовтня.

Дані МОЗ

До "помаранчевої" зони станом на ранок неділі, 17 жовтня, увійшли: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за якими правилами житимуть українці у "червоній" зоні карантину.