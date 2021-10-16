Відразу дві області України покинули "помаранчеву" зону карантину (список)
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У помаранчевій зоні — 15 областей.
На тлі спадаючої під час довгих вихідних захворюваності на коронавірус змінився також і перелік областей, які МОЗ віднесло до "помаранчевої зони" епіднебезпеки. З неї вийшли Київська та Тернопільська області.
Про це повідомляє міністерство у зведеній таблиці.
Список областей "помаранчевої зони" на ранок 16 жовтня виглядає так:
- Волинська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Сумська
- Харківська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська.
Напередодні, 15 жовтня в "червону зону" потрапила Херсонська область. Через кілька днів обмеження "червоної зони" торкнуться ще чотирьох областей з "помаранчевого" списку — Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій.
У п’яти областях з 18 жовтня будуть діяти ряд заборон і правил для бізнесу і громадян. Вони можуть коригуватися в залежності від вакцинації відвідувачів і співробітників.
Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я планують оновити список обов’язкової вакцинації для громадян — туди потраплять співробітники комунальних установ і місцевої адміністрації.
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