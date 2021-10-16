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Відразу дві області України покинули "помаранчеву" зону карантину (список)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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COVID-19 Новина оновлена 16 жовтня 2021, 08:59
COVID-19

У помаранчевій зоні — 15 областей.

На тлі спадаючої під час довгих вихідних захворюваності на коронавірус змінився також і перелік областей, які МОЗ віднесло до "помаранчевої зони" епіднебезпеки. З неї вийшли Київська та Тернопільська області.

Про це повідомляє міністерство у зведеній таблиці.

Список областей "помаранчевої зони" на ранок 16 жовтня виглядає так:

  • Волинська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Сумська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська.

Напередодні, 15 жовтня в "червону зону" потрапила Херсонська область. Через кілька днів обмеження "червоної зони" торкнуться ще чотирьох областей з "помаранчевого" списку — Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій.

У п’яти областях з 18 жовтня будуть діяти ряд заборон і правил для бізнесу і громадян. Вони можуть коригуватися в залежності від вакцинації відвідувачів і співробітників.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я планують оновити список обов’язкової вакцинації для громадян — туди потраплять співробітники комунальних установ і місцевої адміністрації.

Теги:
#Україна #Карантин #Червона зона #Помаранчева зона
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