Відразу дві області України покинули "помаранчеву" зону карантину (список)

У помаранчевій зоні — 15 областей.

На тлі спадаючої під час довгих вихідних захворюваності на коронавірус змінився також і перелік областей, які МОЗ віднесло до "помаранчевої зони" епіднебезпеки. З неї вийшли Київська та Тернопільська області.

Про це повідомляє міністерство у зведеній таблиці.

Список областей "помаранчевої зони" на ранок 16 жовтня виглядає так:

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Сумська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська.

Напередодні, 15 жовтня в "червону зону" потрапила Херсонська область. Через кілька днів обмеження "червоної зони" торкнуться ще чотирьох областей з "помаранчевого" списку — Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій.

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У п’яти областях з 18 жовтня будуть діяти ряд заборон і правил для бізнесу і громадян. Вони можуть коригуватися в залежності від вакцинації відвідувачів і співробітників.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я планують оновити список обов’язкової вакцинації для громадян — туди потраплять співробітники комунальних установ і місцевої адміністрації.