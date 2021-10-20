Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"

Сумщине не удалось избежать ужесточения карантина.

В Украине с субботы, 23 октября, станет одной "красной зоной" больше. Список регионов с самыми жесткими противоэпидемическими правилами пополнит Сумская область.

Об этом проинформировал министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале по итогам заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

Он указал, что решение о введении "красной зоны" в Сумской области вступит в силу 23 октября в 00:00. То есть выходные местных жителей встретят новыми запретами.

Как известно в Украине в настоящее время критериям "красной зоны" соответствуют пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская.

Кроме того, еще четыре находятся в шаге от нее. Кроме вышеупомянутой Сумской области, в этом списке также находятся Житомирская, Луганская и Харьковская области.

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Как известно, в "красной" зоне действуют наиболее строгие ограничения, среди которых запрет на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, отелей и других. Более подробно о правилах и запретах читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.