Обстрелы не утихают: пострадал украинский защитник

Обстрелы велись в четырех направлениях.

На Донбассе продолжаются атаки оккупантами на украинских военных. Один из защитников ранен и в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

За среду боевики четырежды нарушали режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции близ Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки, Золотого-4. Оружие использовали разное — от стрелкового до противотанковых гранатометов.

За первые семь часов четверга со стороны оккупантов нарушений не отмечено.

Накануне также фиксировались обстрелы украинских позиций, в результате которых были ранены двое военных. В последнюю неделю года произошел также инцидент с попыткой пройти разделительную линию боевиком из ОРДЛО в состоянии наркотического опьянения. Несколькими днями ранее под обстрел попали украинские защитники на Донетчине, был ранен один боец.

Как писал "Телеграф" ситуация на Донбассе остается нестабильной — зафиксирован ввоз боеприпасов и техники, включая беспилотники. В СНБО считают оккупированные части Донецкой и Луганской областей потенциально опасными в случае вторжения России.