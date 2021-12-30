Обстрелы не утихают: пострадал украинский защитник
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Обстрелы велись в четырех направлениях.
На Донбассе продолжаются атаки оккупантами на украинских военных. Один из защитников ранен и в состоянии средней тяжести находится в больнице.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
За среду боевики четырежды нарушали режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции близ Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки, Золотого-4. Оружие использовали разное — от стрелкового до противотанковых гранатометов.
За первые семь часов четверга со стороны оккупантов нарушений не отмечено.
Накануне также фиксировались обстрелы украинских позиций, в результате которых были ранены двое военных. В последнюю неделю года произошел также инцидент с попыткой пройти разделительную линию боевиком из ОРДЛО в состоянии наркотического опьянения. Несколькими днями ранее под обстрел попали украинские защитники на Донетчине, был ранен один боец.
Как писал "Телеграф" ситуация на Донбассе остается нестабильной — зафиксирован ввоз боеприпасов и техники, включая беспилотники. В СНБО считают оккупированные части Донецкой и Луганской областей потенциально опасными в случае вторжения России.
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