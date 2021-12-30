Укр

Обстрелы не утихают: пострадал украинский защитник

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Украинский военный зимой
Украинский военный зимой

Обстрелы велись в четырех направлениях.

На Донбассе продолжаются атаки оккупантами на украинских военных. Один из защитников ранен и в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

За среду боевики четырежды нарушали режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции близ Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки, Золотого-4. Оружие использовали разное — от стрелкового до противотанковых гранатометов.

За первые семь часов четверга со стороны оккупантов нарушений не отмечено.

Накануне также фиксировались обстрелы украинских позиций, в результате которых были ранены двое военных. В последнюю неделю года произошел также инцидент с попыткой пройти разделительную линию боевиком из ОРДЛО в состоянии наркотического опьянения. Несколькими днями ранее под обстрел попали украинские защитники на Донетчине, был ранен один боец.

Как писал "Телеграф" ситуация на Донбассе остается нестабильной — зафиксирован ввоз боеприпасов и техники, включая беспилотники. В СНБО считают оккупированные части Донецкой и Луганской областей потенциально опасными в случае вторжения России.

Теги:
#Донбасс #Обстрелы #Раненый
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