Обстріли не вщухають: постраждав український захисник
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Обстріли велися у чотирьох напрямках.
На Донбасі тривають атаки окупантів на українських військових. Один із захисників поранений і у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
За середу бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню. Вони обстрілювали українські позиції поблизу Новолуганського, Трьохізбенки, Новоселівки, Золотого-4. Зброю використовували різне – від стрілецької до протитанкових гранатометів.
За перші сім годин четверга з боку окупантів порушень не відзначено.
Напередодні також фіксувалися обстріли українських позицій, внаслідок яких було поранено двох військових. В останній тиждень року стався також інцидент зі спробою пройти розділову лінію бойовиком із ОРДЛО у стані наркотичного сп’яніння. Декількома днями раніше під обстріл потрапили українські захисники на Донеччині, був поранений один боєць.
Як писав "Телеграф", ситуація на Донбасі залишається нестабільною — зафіксовано ввезення боєприпасів і техніки, включаючи безпілотники. У РНБО вважають окуповані частини Донецької та Луганської областей потенційно небезпечними у разі вторгнення Росії.
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