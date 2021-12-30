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Обстріли не вщухають: постраждав український захисник

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
24
Український військовий взимку Новина оновлена 30 грудня 2021, 08:10
Український військовий взимку

Обстріли велися у чотирьох напрямках.

На Донбасі тривають атаки окупантів на українських військових. Один із захисників поранений і у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За середу бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню. Вони обстрілювали українські позиції поблизу Новолуганського, Трьохізбенки, Новоселівки, Золотого-4. Зброю використовували різне – від стрілецької до протитанкових гранатометів.

За перші сім годин четверга з боку окупантів порушень не відзначено.

Напередодні також фіксувалися обстріли українських позицій, внаслідок яких було поранено двох військових. В останній тиждень року стався також інцидент зі спробою пройти розділову лінію бойовиком із ОРДЛО у стані наркотичного сп’яніння. Декількома днями раніше під обстріл потрапили українські захисники на Донеччині, був поранений один боєць.

Як писав "Телеграф", ситуація на Донбасі залишається нестабільною — зафіксовано ввезення боєприпасів і техніки, включаючи безпілотники. У РНБО вважають окуповані частини Донецької та Луганської областей потенційно небезпечними у разі вторгнення Росії.

Теги:
#Донбас #Обстріли #Поранений
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