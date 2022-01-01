Новый год под обстрелами: на Донетчине убили украинского защитника

Трижды боевики открывали огонь в последний день декабря, столько же — за несколько часов нового года.

Ожидаемого перемирия не случилось — на Донбассе новогодняя ночь прошла неспокойно. Позиции украинских защитников обстреливались как 31 декабря, так и 1 января. Один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

В последний день года огнем поливали ВСУ трижды — все в Донецкой области. Возле Травневого оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы. Неподалеку от Авдеевки использовали стрелковое оружие, а ближе к Водяному в добавок и противотанковые и автоматические гранатометы.

Украинский военный погиб в результате обстрелов 31 декабря.

За первые семь часов обстановка на фронте изменилась — все также стреляли из противотанковых гранатометов в сторону Водяного. Поливали огнем из гранатометов и пулеметов противники украинской армии близ Широкиного, а под Новолуганским боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Эти населенные пункты также находятся на Донетчине.

Напомним, накануне оккупанты уже ранили украинского солдата.

Как ранее писал "Телеграф", президент Владимир Зеленский назвал окончание войны на Донбассе главной целью в своем новогоднем обращении. Это заявление прозвучало на фоне увеличивающегося российского контингента возле украинских границ не только со стороны ОРДЛО, но и с севера и с юга.