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Новий рік під обстрілами: на Донеччині вбили українського захисника

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські рубежі залишилися незмінними Новина оновлена 01 січня 2022, 07:59
Українські рубежі залишилися незмінними

Тричі бойовики відкривали вогонь в останній день грудня, стільки ж за кілька годин нового року.

Очікуваного перемир’я не сталося – на Донбасі новорічна ніч минула неспокійно. Позиції українських захисників обстрілювалися як 31 грудня, так і 1 січня. Один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

В останній день року вогнем поливали ЗСУ тричі — усі на Донеччині. Біля Травневого окупанти використовували автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Авдіївки використовували стрілецьку зброю, а ближче до Водяного на додаток і протитанкові та автоматичні гранатомети.

Український військовий загинув внаслідок обстрілу 31 грудня.

За перші сім годин обстановка на фронті змінилася — також стріляли з протитанкових гранатометів у бік Водяного. Поливали вогнем із гранатометів та кулеметів противники української армії поблизу Широкиного, а під Новолуганським бойовики використовували гранатомети та стрілецьку зброю. Ці населені пункти також знаходяться на Донеччині.

Нагадаємо, напередодні окупанти вже поранили українського солдата.

Як раніше писав "Телеграф", президент Володимир Зеленський назвав закінчення війни на Донеччині головною метою у своєму новорічному зверненні. Ця заява прозвучала на тлі російського контингенту, що збільшується, біля українських кордонів не тільки з боку ОРДЛО, а й з півночі і з півдня.

Теги:
#Донецька область #Обстріл #Донбас #Загиблий #ЗСУ
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