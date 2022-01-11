Костюм за 2 тысячи евро и "мерс" 2020 года: чем "отличился" одесский полковник, задержанный за езду пьяным

Стоимость гардероба полицейского несоизмерима с его заработной платой

Инцидент с начальником управления стратегических расследований Нацполиции Одесской области, полковником Вячеславом Ефтением оброс новыми подробностями. Кроме езды за рулем в нетрезвом виде, правоохранитель имеет "слабость" к дорогой одежде и автомобилям.

На такие детали обратила внимание журналистка "Слідство Інфо" Мария Горбань.

По ее словам, спортивный костюм Ефтения должен был обойтись полицейскому в "копеечку", ведь его выпускает марка Gucci. Приблизительная стоимость такого комплекта (кофта и штаны) достигает почти 2290 евро. В переводе в украинскую валюту сумма превышает 70 тысяч гривен.

Стоимость кофты

Стоимость штанов

"Этот костюмчик Gucci стоит более 2 тысяч евро — где-то как две с половиной зарплаты Ефтения", — подчеркнула Горбань.

Люди также предположили, что весьма "кусается" и цена жилетки, в которую одесский полковник был одет поверх костюма. Предположительно она может относиться к маркам Brunello Cucinelli или Thom Browne, что предполагает среднюю стоимость в 3 тысячи евро (около 92 тысяч гривен).

Пользователи определили и марку жилетки Ефтения

Следует отметить, что в небольшом расследовании "Слідство Інфо" также упоминается марка автомобиля, за рулем которого находился Вячеслав Ефтений. Это Mercedes G 63 AMG, который был выпущен в 2020 году. Сейчас стоимость такой машины колеблется в районе 200 тысяч евро (более 6,1 млн гривен). Журналисты подчеркнули, что подобный транспорт отсутствует в официальной декларации полковника.

Разумеется, что подобные расходы одесского "копа" привлекли внимание многих интернет-пользователей.

Напомним, что за последнее время представители правоохранительных органов Украины уже не впервые попадают в неприятные ситуации. Так, "Телеграф" подробно рассказывал об инциденте на Донбассе, главным героем которого стал замминистра МВД Александр Гогилашвили.

После того, как попытка чиновника воспрепятствовать работе военнослужащих обрела общественный резонанс, он был уволен из министерства. Позже стало известно, что против него открыли несколько уголовных дел.