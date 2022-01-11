Костюм за 2 тисячі євро та "мерс" 2020 року: чим "відзначився" одеський полковник, затриманий за їзду п’яним

Вартість гардеробу поліцейського не відповідає його заробітній платні

Інцидент із начальником управління стратегічних розслідувань Нацполіції Одеської області, полковником В’ячеславом Єфтенієм обріс новими подробицями. Окрім кермування у нетверезому вигляді, правоохоронець має "слабкість" до дорогого одягу та автомобілів.

На такі деталі звернула увагу журналістка "Слідство Інфо" Марія Горбань.

За її словами, спортивний костюм Єфтенія мав обійтися поліцейському в "копієчку", адже його випускає марка Gucci. Приблизна вартість такого комплекту (кофта та штани) сягає майже 2290 євро. При конвертації в українську валюту сума перевищує 70 тисяч гривень.

Вартість кофти

Вартість штанів

"Цей костюмчик Gucci коштує понад 2 тисячі євро — десь як дві з половиною зарплати Єфтенія", — підкреслила Горбань.

Люди також припустили, що "кусається" і ціна жилетки, в яку одеський полковник був одягнений поверх костюма. Імовірно вона може ставитись до марок Brunello Cucinelli або Thom Browne, що передбачає середню вартість у 3 тисячі євро (близько 92 тисячі гривень).

Користувачі визначили і марку жилету Ефтенія

Слід зазначити, що у невеликому розслідуванні "Слідство Інфо" також згадується марка автомобіля, за кермом якого був В’ячеслав Єфтеній. Це Mercedes G 63 AMG, який був випущений у 2020 році. Зараз вартість такої машини коливається в районі 200 тисяч євро (понад 6,1 млн гривень). Журналісти наголосили, що такий транспорт відсутній у офіційній декларації полковника.

Зрозуміло, що подібні витрати одеського копа привернули увагу багатьох інтернет-користувачів.

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