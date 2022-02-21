В центре Луганска произошел взрыв, как и в Донецке "взлетело" авто, – росСМИ (видео)

Российские медиа утверждают, что в Луганске взорвалась машина

В понедельник вечером, 21 февраля, в центре оккупированного Луганска, где идет мобилизация мужчин, якобы взорвалось авто топ-боевика так называемой "ЛНР". Данную информацию опубликовало российское издание "РИА Новости" в Телеграм-канале.

По данным ресурса, ЧП случилось у здания одного из "представительств" так называемой ЛНР – некий Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Машина якобы взорвалась на стоянке. СМИ, ссылаясь на так называемую "народную милицию ЛНР", сообщает, что пострадали руководитель этого представительства и водитель. Мирные жители, говорится в сообщении, в результате якобы взрыва не пострадали.

В так называемой "народной милиции" квазиреспублики уже заявляют о покушении на главу данного представительства.

О погибших не сообщается.

Напомним, что в последнее время Россия и так называемые "республики" на оккупированных территориях Украины выдают немало фейковых сообщений и инсценированных видео. Подобный якобы подрыв машины уже происходил в оккупированном Донецке. Однако позже российский пропагандист Соловьев "выдал" фейковость этого события своими действиями в Твиттере.

Ранее сообщалось, что на прифронтовых территориях Украины жители не спешат эвакуироваться. По словам местных, все обстрелы ведутся со стороны оккупантов, главная цель которых — повредить инфраструктуру. Из-за ночных атак людям приходится сидеть без света, воды и газа.