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У центрі Луганська стався вибух, як і в Донецьку "злетіло" авто – росЗМІ (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Центр окупованого Луганська Новина оновлена 21 лютого 2022, 20:20
Центр окупованого Луганська

Російські медіа стверджують, що у Луганську вибухнула машина

У понеділок увечері, 21 лютого, у центрі окупованого Луганська, де йде мобілізація чоловіків, нібито вибухнуло авто топ-бойовика так званої "ЛНР". Цю інформацію опублікувало російське видання "РІА Новини" у Телеграм-каналі.

За даними ресурсу, НП трапилося біля будівлі одного з "представництв" так званої ЛНР — якийсь Спільний центр контролю та координації режиму припинення вогню (СЦКК). Машина нібито вибухнула на стоянці. ЗМІ, посилаючись на так звану "народну міліцію ЛНР", повідомляє, що постраждали керівник цього представництва та водій. Мирні жителі, йдеться у повідомленні, внаслідок нібито вибуху не постраждали.

У так званій "народній міліції" квазіреспубліки вже заявляють про замах на голову цього представництва.

Про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, що останнім часом Росія і так звані "республіки" на окупованих територіях України видають чимало фейкових повідомлень та інсценованих відео. Подібний нібито підрив машини вже відбувався в окупованому Донецьку. Однак пізніше російський пропагандист Соловйов "видав" фейковість цієї події своїми діями у Твіттері.

Раніше повідомлялося, що на прифронтових територіях України мешканці не поспішають евакуюватись. За словами місцевих, всі обстріли проводяться з боку окупантів, головна мета яких — пошкодити інфраструктуру. Через нічні атаки людям доводиться сидіти без світла, води та газу.

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#Луганськ #Вибух
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