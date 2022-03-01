Медленное самоубийство: зашедшие в зону ЧАЭС оккупанты подвергаются облучению

Без сомнения будут последствия.

Российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС, в ходе полномасштабного наступления на Украину испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности во время работы на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.

Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", — сказано в сообщении.

Напомним, что оккупанты россии захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.

Как сообщалось, одной из причин этого могла быть радиационная пыль, поднимавшаяся в результате прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где есть очаги повышенного уровня радиации.

Отметим, во вторник вечером россияне нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи" в Киеве.