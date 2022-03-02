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Бьют по детям и женщинам: в Житомире снаряд оккупантов попал в роддом (видео)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оккупанты гатили по жилому сектору в Житомире ракетами из Беларуси Новость обновлена 02 марта 2022, 02:13
Оккупанты гатили по жилому сектору в Житомире ракетами из Беларуси

От ударной волны в роддоме выбило окна и двери.

Для российских оккупантов нет ничего святого, поэтому они продолжают цинично бить ракетами по жилым массивам украинских городов. Серьезные удары получил Житомир, где снаряд прилетел в жилые дома и повредил больницу. От взрыва пострадал и роддом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Житомир 24".

Отмечается, что в помещении роддома ударной волной выбило стекла на окнах и дверях. Такая ситуация наблюдается почти во всех палатах первого этажа помещения.

Женщин и детей персоналу родильного отделения пришлось эвакуировать в подвал.

Стоит отметить, что ударная волна зацепила роддом на жилом массиве Богуния. Уже сейчас известно, что враг бил по Житомиру крылатыми ракетами "Калибр", которые были запущены с территории Беларуси.

Добавим, что рядом с больницей, которую зацепило в результате взрыва, находится 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Вероятно, что враг стремился попасть именно в нее.

Больница, пострадавшая от взрыва в Житомире, находится на Богунии
Больница, пострадавшая от взрыва в Житомире, находится на Богунии

Отметим, что удар был нанесен и по жилым домам в Житомире. Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 00:45 2 марта подтверждена гибель 2-х человек, 10 получили травмы. Еще 12 человек, из которых 6 детей, спасатели извлекли из подвалов полуразрушенных частных домов. Спасатели продолжают разгребать завалы.

Ранее сообщалось, что массированные ракетные удары испытал и Харьков, оккупанты ударили по жилым домам из ракетной артиллерии. Кроме того, по городу накануне били из стратегического бомбардировщика.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию главных событий, произошедших в Украине после начала российского вторжения: Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и мстят, бомбя города Украины.

Теги:
#Украина #Житомир #Россия #Обстрел #Война #Роддом
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