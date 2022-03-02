Украинские военные зашли в Горловку: что известно о боях в оккупированном городе

Украина ведет успешные бои за оккупированную РФ территорию

В Донецкой области в город Горловка, который уже восемь лет находится под оккупацией россии в составе квазиреспублики "днр", удалось зайти украинским военным. Об этом стало известно из собственных источников в украинской армии.

Так, 95-я бригада Вооруженных Сил Украины провела успешную атаку на Горловку. По данным источников, наши бойцы зашли в город, нанесли существенные потери противнику и вышли.

Следует добавить, что Горловка находилась под контролем боевиков "днр" с 2014 года, но скоро вернется под флаг Украины.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области ситуация остается напряженной. Российские войска пытаются захватить город, но получают отпор. Вместе с тем, в результате вражеских обстрелов в Мариуполе уже ранены граждане – больницы заполнены.

Как ранее сообщал "Телеграф", на седьмой день войны, которую развернула россия против Украины, украинские военные смогли оттеснить противника сразу на ряде направлений. В Генштабе говорят, что моральный дух противника и воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск.