Дети войны: 11-летний житель Запорожья самостоятельно добрался до Словакии (фото, видео)

Мама маленького героя осталась ухаживать за его бабушкой, которая не способна самостоятельно двигаться

Неописуемую храбрость и стойкость духа во время войны с россией продемонстрировал всем 11-летний житель Запорожья, который на днях самостоятельно пересек половину страны, чтобы добраться до границы со Словакией. Он ехал сам, ведь мама не имела возможности его сопровождать по семейным обстоятельствам.

Подробности сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Словакии.

Юный герой

С собой у мальчика было только самое необходимое в полиэтиленовом пакете, паспорт, а также оригинальная "визитка" от мамы — номер телефона, написанный у него на руке.

Номер телефона написали на руке, чтобы не потерялся

Ему удалось самостоятельно добраться до украинской границы, где правоохранители быстро передали его словацким коллегам.

Уже в соседнем государстве маленького жителя Запорожья с радостью встретили местные волонтеры, которые охотно его накормили и расспросили, что именно ему пришлось пережить и увидеть в Украине.

Герой общается с волонтерами

Как утверждают в МИД Словакии, мальчик ни на миг не расстраивался, а наоборот всех покорил своим рвением и широкой улыбкой.

Голодным ребенка не оставили

Пока он уже добрался до Братиславы, где проживают его родственники.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором его мама, украинка Юлия, искренне благодарит за то, что нашлись неравнодушные и добрые люди, которые помогли его ребенку остаться в живых.

Свой рисковый поступок она объяснила тем, что живет вблизи Энергодара, где оккупанты захватили под контроль Запорожскую АЭС, а значит, существует риск взрыва. Поехать же с ребенком дама не смогла — она ухаживает за больной 84-летней матерью, которая самостоятельно не способна двигаться.

В заключение Юлия попросила всех небезразличных спасать украинских детей от российских захватчиков, однако, расплакавшись, остановила видеозапись.

Напомним, что за 11 полных дней войны россии против Украины погибли по меньшей мере 38 детей, еще более 70 получили различные ранения.