Города больше нет: что "русский мир" сделал с Волновахой (видео)

Город полностью уничтожен.

Донецкая и Луганская области приняли на себя один из самых тяжелых ударов российской войны против Украины. Одним из таких городов стала Волноваха.

Для оккупантов это важный город на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Бои за контроль над Волновахой продолжаются с первого дня войны, 24 февраля.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

После тяжелых боев глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует.

"Российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их зеленым гуманитарным коридором. Используем любую возможность, чтобы помочь людям", – так описывал ситуацию в городе руководитель области Павел Кириленко еще 2 марта.

На 17 марта Волноваха временно оккупированная российской армией и находится в состоянии гуманитарной катастрофы.

Журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал видео разрушенного города. На видео показаны уничтоженные жилые дома и здания инфраструктуры. Город полностью разбит.

"Волноваха после "русского мира", — подписал видео журналист.

Отметим, что из города удалось эвакуировать часть людей.

Как сообщил нардеп и уроженец Волновахи Дмитрий Лубинец, оккупанты не давали организовывать гуманитарный коридор и людей вывозили под обстрелами.

Удалось вытащить 1000 человек. Но, к сожалению, часть людей еще осталась в городе. Россияне сознательно бьют по гражданскому населению.

Напомним, что российские военные после разрушения Волновахи ради развлечения принялись стрелять из танков по жилым домам.

Отметим, что уже опубликованы снимки со спутников, которые показывают масштабы разрушений Волновахи и других городов после обстрелов россиянами.