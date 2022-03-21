Укр

Оккупанты нанесли ракетные удары по Ровенщине: что известно

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Военный полигон (иллюстративное фото) Новость обновлена 21 марта 2022, 08:06
Военный полигон (иллюстративное фото)

россия ударила по полигону на Ровненщине.

В понедельник, 21 марта, россия нанесла два ракетных удара по общевойсковому полигону в Ровенской области.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль в Facebook.

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Обстрел произошел около 7:40 утра. Перед этим в области трижды звучала воздушная тревога.

Коваль добавил, что на месте работает спецкомиссия. Детали власти обещают предоставить позже.

Отметим, что по состоянию на 6:00 утра в большинстве городов и областей Украины объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения. Позже стало известно, откуда именно оккупанты выпускали ракеты.

Вечером 20 марта Киев подвергался массивным обстрелам, где был уничтожен один из ТРЦ в Подольском районе. В результате агрессии россиян погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Кроме того, в Сумах, которые пытаются взять в окружение оккупанты, произошла утечка аммиака на химическом заводе.

Теги:
#Россия #Ровенская область #Полигон
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