Враг со зла гатит по мирному населению на Лугащине: что происходит в области
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В Луганской области российские войска продолжают обстреливать мирное население.
На двадцать шестые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, в Луганской области продолжаются бои.
За минувшие сутки было разрушено 12 жилых домов, двое человек ранены, пятерых спасли из-под завалов.
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Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов.
"Враг со зла гатит по мирному населению. Самая трудная ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной. В области критична ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет в Горную общину, также мобильную связь", — сказано в сообщении.
В свою очередь председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай после ночи сообщил, что города Рубежное и Попасная под контролем Украины.
"Никого не потеряли. Города наши. Оккупанты без успеха. Рубежное и Попасная — это Украина! Мы ждем полного "выдворения" рашистов из Рубежного и уже готовим для центральной части города гумпомощь и пленку, чтобы закрыть выбитые окна", — написал Сергей Гайдай в Facebook.
Оккупанты продолжают свою принудительную мобилизацию. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.
Как сообщал "Телеграф", 15 марта российские военные потеряли много личного состава и военной техники в Луганской области.
8 марта в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, российским снарядом пробита крыша в детском саду.
В Новопсковске Луганской области местные жители выступили против оккупантов и их "освобождения".
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