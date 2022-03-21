Укр

Враг со зла гатит по мирному населению на Лугащине: что происходит в области

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В Северодонецке из-за обстрелов загорелся продуктовый склад Новость обновлена 21 марта 2022, 11:55
В Северодонецке из-за обстрелов загорелся продуктовый склад

В Луганской области российские войска продолжают обстреливать мирное население.

На двадцать шестые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, в Луганской области продолжаются бои.

За минувшие сутки было разрушено 12 жилых домов, двое человек ранены, пятерых спасли из-под завалов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов.

"Враг со зла гатит по мирному населению. Самая трудная ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной. В области критична ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет в Горную общину, также мобильную связь", — сказано в сообщении.

В Северодонецке масштабный пожар на продуктовом складе
В Северодонецке масштабный пожар на продуктовом складе
Спасателям удалось ликвидировать пожар
Спасателям удалось ликвидировать пожар
Есть раненые
Есть раненые

В свою очередь председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай после ночи сообщил, что города Рубежное и Попасная под контролем Украины.

"Никого не потеряли. Города наши. Оккупанты без успеха. Рубежное и Попасная — это Украина! Мы ждем полного "выдворения" рашистов из Рубежного и уже готовим для центральной части города гумпомощь и пленку, чтобы закрыть выбитые окна", — написал Сергей Гайдай в Facebook.

Оккупанты продолжают свою принудительную мобилизацию. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

Как сообщал "Телеграф", 15 марта российские военные потеряли много личного состава и военной техники в Луганской области.

8 марта в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, российским снарядом пробита крыша в детском саду.

В Новопсковске Луганской области местные жители выступили против оккупантов и их "освобождения".

Теги:
#Россия #Луганская область #ГСЧС #ВСУ
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население
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