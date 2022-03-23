Мэр Мариуполя покинул город: названа причина

Власти города продолжают работать над обеспечением "зеленых коридоров".

Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя, который является наиболее горячей точкой боевых действий в Украине, покинул город из-за отсутствия связи.

Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Почему России не выиграть войну против Украины?

По его словам, Бойченко находится за пределами Мариуполя, но поддерживает контакт с военными и властями, чтобы работать над спасением жителей города.

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", — сообщил Кириленко.

Он добавил, что украинские власти делают все возможное, чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильственно в Российскую Федерацию.

Как сообщалось, ранее появилась информация, что оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильственно вывезли их в отдаленные регионы России.

Вместе с тем тысячи жителей Мариуполя, которым удалось спастись от российских обстрелов, застряли в близлежащих населенных пунктах без пищевых продуктов, поскольку оккупанты препятствуют подвозу гумманитарной помощи.

При этом россиянам не хватает сил на штурм Мариуполя, из-за чего они продолжают равнять его с землей.