Укр

Мэр Мариуполя покинул город: названа причина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1958
Из Мариуполя уехал Вадим Бойченко Новость обновлена 23 марта 2022, 20:16
Из Мариуполя уехал Вадим Бойченко

Власти города продолжают работать над обеспечением "зеленых коридоров".

Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя, который является наиболее горячей точкой боевых действий в Украине, покинул город из-за отсутствия связи.

Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Почему России не выиграть войну против Украины?

По его словам, Бойченко находится за пределами Мариуполя, но поддерживает контакт с военными и властями, чтобы работать над спасением жителей города.

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", — сообщил Кириленко.

Он добавил, что украинские власти делают все возможное, чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильственно в Российскую Федерацию.

Как сообщалось, ранее появилась информация, что оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильственно вывезли их в отдаленные регионы России.

Вместе с тем тысячи жителей Мариуполя, которым удалось спастись от российских обстрелов, застряли в близлежащих населенных пунктах без пищевых продуктов, поскольку оккупанты препятствуют подвозу гумманитарной помощи.

При этом россиянам не хватает сил на штурм Мариуполя, из-за чего они продолжают равнять его с землей.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь
кровавый диктатор путин
Новости России
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
кровавый диктатор путин
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Категория
Телеведущий считает, что война поставила россию на грань выживания
Биоматериала у Путина хватает, — известный журналист об окончании войны с россией и историческом шансе для Украины
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского отреагировали на "газовый удар" путина по Европе: Это новый фронт
Дата публикации
Категория
Хороший оккупант - мертвый оккупант
В Украине появилась "новая Чернобаевка": у россиян серьезные потери
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию