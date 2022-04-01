Отказ от коммуналки и "референдум": оккупанты хозяйничают в Запорожской области

Россияне запугивают население захваченных городов

Оккупанты, которые временно захватили населенные пункты в Запорожской области, пытаются навязать жителям свои правила.

Об этом рассказал "Телеграфу" источник в Минобороны.

Так в Мелитополе и районе россияне требуют от местных жителей не платить за коммунальные услуги на счета, указанные в уже полученных квитанциях, а вместо того раздают счета на оплату услуг т.н. "днр".

Вместе с тем т.н. руководитель оккупационной "власти" города Галина Данильченко пригрозила директорам и учителям школ увольнением, если те не возобновят учебный процесс.

Кроме того, местным жителям разносят повестки с требованием явится в городской военкомат. Предполагается, что эти меры проводятся с целью запугивания населения и поисков лояльных к оккупантам людей.

Также известно, что оккупанты планируют провести 4 апреля псевдореферендум в городе Токмак, чтобы определить дальнейшую судьбу населенного пункта.

Как сообщалось ранее, многие жители Мелитополя выразили желание покинуть город и перебраться на подконтрольную Украине территорию, однако это оказалось не такой простой затеей. Так эвакуационная колонна в город прибыла впервые за три дня, а вот очереди желающих уехать собрались огромные.