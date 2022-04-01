Відмова від комуналки та "референдум": окупанти господарюють у Запорізькій області

Росіяни залякують населення захоплених міст

Окупанти, які тимчасово захопили населені пункти у Запорізькій області, намагаються нав’язати мешканцям свої правила.

Про це розповіло "Телеграфу" джерело у Міноборони.

Так у Мелітополі та районі росіяни вимагають від місцевих жителів не платити за комунальні послуги на рахунки, зазначені у вже отриманих квитанціях, а натомість роздають рахунки на оплату послуг т.зв. "днр".

Водночас т.зв. керівник окупаційної "влади" міста Галина Данильченко пригрозила директорам та вчителям шкіл звільненням, якщо ті не відновлять навчальний процес.

Крім того, місцевим жителям розносять повістки з вимогою з’явитися до міського військкомату. Передбачається, що ці заходи проводяться з метою залякування населення та пошуків лояльних до окупантів людей.

Також відомо, що окупанти планують провести 4 квітня псевдореферендум у місті Токмак, щоби визначити подальшу долю населеного пункту.

Як повідомлялося раніше, багато жителів Мелітополя виявили бажання покинути місто і перебратися на підконтрольну Україні територію, проте це виявилося не такою простою витівкою. Так евакуаційна колона до міста прибула вперше за три дні, а от черги охочих поїхати зібралися величезні.