В Николаеве требуют самосуда над предателем: "Настроения после Бучи совсем другие"

Украинцы больше не жалеют русских и их помощников

Жители Николаева резко негативно отреагировали на данные о том, что руководитель окружной прокуратуры Евгений Рябый мог содействовать оккупантам и передавать им секретную информацию.

Об этом утром 6 апреля рассказал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Чиновник акцентировал внимание на том, что вина Рябого еще не доказана, — обвинения в его адрес будет рассматривать суд, однако местные жители уже размышляют о самосуде.

"Довольно жесткое настроение. Люди, которые считают, что он наводил огонь на объект, где погибли их близкие, очень категорично настроены и готовы его прям до суда… что-то сделать с ним плохое", — подчеркнул Ким.

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"Я думаю, что это такое, а у нас же город корабел, довольно жесткие ребята у нас здесь. А настроение по поводу русских после Бучи, после тех зверств, совсем другие. Сейчас совсем по-другому смотрится на ситуацию, что будет происходить при прямых столкновениях", — добавил он.

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Напомним, накануне СБУ проинформировала, что глава окружной прокуратуры Николаева в силу полномочий обладал секретной информацией о последствиях обстрелов, жертвах в рядах ВСУ, количестве и месте содержания российских пленных и многом другом, и есть доказательства, что эту информацию он передавал стороне агрессора.

Его задержали по подозрению в государственной измене. По открытым данным из сети, окружную прокуратуру в Николаеве возглавляет Евгений Рябый.

В начале марта оккупанты ударили крылатой ракетой по воинской части в Николаеве, когда там спали украинские солдаты, погибло и пострадало много защитников. В наведении этого обстрела среди прочего подозревают сейчас Рябого.

Как сообщал "Телеграф", ранее российские военные обстреляли детскую больницу в Николаеве запрещенными боеприпасами.