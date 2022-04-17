Укр

Дедушка из Бородянки стал "легендой", рассказав, как травил "кадыровцев" во время оккупации

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Многоэтажки в Бородянке не выдержали вражеских обстрелов Новость обновлена 17 апреля 2022, 17:49
Многоэтажки в Бородянке не выдержали вражеских обстрелов

Оккупантов подкармливали крысиным ядом.

Пожилой мужчина из Бородянки Киевской области, где российские оккупанты жестоко издевались над людьми, рассказал секрет расправы над чеченцами и стал "героем" сети.

Об этом идет речь в видео, которое в воскресенье, 17 апреля, распространили украинские Telegram-каналы.

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Житель Бородянки рассказал, что для чеченцев он приготовил брынзу "с секретом", после чего угощал ею оккупантов.

"Я своими мозгами дошел до того, чтобы приготовить брынзу на крысином яде и угощать ею чеченцев. Я приготовил, а через сколько яд действовал я не знаю. И все", — сообщил пожилой мужчина.

Признание мужчины распространили во многих украинских Telegram-каналах и Twitter-аккаунтах, отметив, что даже такой расправы над оккупантами мало, если учесть жестокие пытки, которые они применяли в отношении местных жителей.

Напомним, что Бородянка наравне с Бучей и другими городами Киевщины стала настоящей "Меккой ужасов" для иностранных журналистов, которые не скрывали шок от увиденного и поделились снимками от пребывания в этом городе, разрушенном армией России.

Корреспондент "Телеграфа" также побывал в этом городке, показав через объектив своей камеры, что именно создал здесь "русский мир". Город во многом сравняли с землей — в некоторых домах сложно не увидеть огромные сквозные дыры.

Ранее сообщалось, что в Бородянке может быть гораздо больше жертв, чем в Буче (Киевская область), ставшей символом российского террора. В Бородянке русские солдаты срывали эвакуации, стреляли в мирных жителей, бомбили жилые дома и не давали спасать людей из-под завалов.

Теги:
#Украина #Отравление #Россия #Война #Чеченцы #Бородянка
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