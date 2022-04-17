Дедушка из Бородянки стал "легендой", рассказав, как травил "кадыровцев" во время оккупации

Оккупантов подкармливали крысиным ядом.

Пожилой мужчина из Бородянки Киевской области, где российские оккупанты жестоко издевались над людьми, рассказал секрет расправы над чеченцами и стал "героем" сети.

Об этом идет речь в видео, которое в воскресенье, 17 апреля, распространили украинские Telegram-каналы.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Житель Бородянки рассказал, что для чеченцев он приготовил брынзу "с секретом", после чего угощал ею оккупантов.

"Я своими мозгами дошел до того, чтобы приготовить брынзу на крысином яде и угощать ею чеченцев. Я приготовил, а через сколько яд действовал я не знаю. И все", — сообщил пожилой мужчина.

Признание мужчины распространили во многих украинских Telegram-каналах и Twitter-аккаунтах, отметив, что даже такой расправы над оккупантами мало, если учесть жестокие пытки, которые они применяли в отношении местных жителей.

Напомним, что Бородянка наравне с Бучей и другими городами Киевщины стала настоящей "Меккой ужасов" для иностранных журналистов, которые не скрывали шок от увиденного и поделились снимками от пребывания в этом городе, разрушенном армией России.

Корреспондент "Телеграфа" также побывал в этом городке, показав через объектив своей камеры, что именно создал здесь "русский мир". Город во многом сравняли с землей — в некоторых домах сложно не увидеть огромные сквозные дыры.

Ранее сообщалось, что в Бородянке может быть гораздо больше жертв, чем в Буче (Киевская область), ставшей символом российского террора. В Бородянке русские солдаты срывали эвакуации, стреляли в мирных жителей, бомбили жилые дома и не давали спасать людей из-под завалов.