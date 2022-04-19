Боевики "ДНР" сделали заявление о начале штурма в Мариуполе
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В Мариуполе, согласно утверждениям боевиков "ДНР", начался массовый штурм комбината "Азовсталь", где находятся украинские защитники и около тысячи гражданских.
Главу "народной милиции" непризнанной "республики" Эдуарда Басурина цитируют росСМИ.
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По словам боевика, на штурм предприятия сейчас брошены основные силы находящихся в городе вражеских войск.
"Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе", — заявил Басурин.
Также этих "спецов" поддерживают российской артиллерией и авиацией.
Следует напомнить, что "Азовсталь" уже длительное время остается основным оплотом украинских военнослужащих, которые героически дают отпор захватчикам Мариуполя. Несмотря на то, что силы врага превосходят ВСУ по численности в несколько раз, наши ребята все равно умудряются проводить отдельные контратаки.
Тем временем оккупанты не гнушаются бросать на линию огня в качестве пушечного мяса мобилизированных людей из ОРДЛО. Среди них — много студентов, музыкантов и других мужчин, которые никогда раньше не держали в руках оружие.
Отметим, что "Телеграф" также писал о громком заявлении главы украинской разведки Кирилла Буданова. Чиновник утверждает, что Мариуполь обязательно будет деблокирован. При этом сроки такой операции не разглашаются.
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