Укр

Взлетная полоса повреждена: стало известно, откуда и чем оккупанты ударили по Одессе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Максим Марченко Новость обновлена 30 апреля 2022, 21:08
Максим Марченко

Был поврежден аэропорт Одессы

В субботу, 30 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Захватчики применили противокорабельный комплекс "Бастион".

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко на странице Одесской ОГА в Facebook.

По словам Марченко, ракеты по Одессе были выпущены с территории временно оккупированного Крыма. Также глава Одесской ОВА сообщил, что в результате удара была разрушена взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы. К счастью, никто не пострадал. В области на время комендантского часа проводятся противодиверсионные мероприятия.

"Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма береговым противокорабельным комплексом "Бастион", — сказал Марченко.

Справка: "Бастион" — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс" / "Яхонт" (Дальность — до 600 км).

Ранее сообщалось, что россияне дважды ударили по мосту под Одессой. Алексей Арестович рассказал о целях захватчиков. Эксперт в вопросах политики, аналитик Игар Тышкевич считает, что россия дестабилизирует ситуацию в Приднестровье для удара по Одессе.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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