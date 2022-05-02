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Ненавидим "русский мир": целая колонна авто вырвалась из оккупированного Херсона (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Улица села Кочубеевка
Улица села Кочубеевка

Среди эвакуированных — пожилые люди, дети

Многие украинцы не хотят жить на оккупированных территориях и те, у кого есть возможность, пытаются выехать оттуда. Не исключением стал и Херсон, где оккупанты регулярно атакуют людей, вышедших на проукраинские митинги.

Журналистам CNN удалось увидеть колонну из 120 автомобилей, в которых херсонцы были вынужденны покинуть свои дома после усиления оккупации.

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Они направлялись на север, в сторону Кривого Рога. В автомобилях ехали семьями — на части были белые полотнища и плакаты с надписью "Дети". Эвакуация происходила под звуки артиллерийской канонады на фоне. Для части людей, это уже вторая попытка вырваться — во время первой им запретили выезд.

Автомобильная колонна эвакуации в Кочубеевке
Автомобильная колонна эвакуации в Кочубеевке

Отмечено, что череда авто ехала в воскресенье. Журналистам удалось заснять колонну в Кочубеевке (село в Херсонской области). "Телеграф" отметил его на карте.

Кочубеевка отмечена синим значком на карте
Кочубеевка отмечена синим значком на карте

Как рассказали херсонцы, им было страшно, но блокпостов было немного. Одна из эвакуирующихся отметила, что ненавидит русских солдат, а магазины в городе опустели. Мобильная связь и интернет недоступны с вечера субботы. Напомним, чтобы не потерять связь с Украиной можно использовать старое радио или раскодированный канал спутника.

Как ранее писал "Телеграф", Херсонщину оккупанты планируют переводить на рубли и оставили для этого четырехмесячный период. Этот регион для россиян стратегически важен — названы шесть основных причин.

Теги:
#Херсон #Эвакуация #Оккупация
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