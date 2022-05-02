Ненавидим "русский мир": целая колонна авто вырвалась из оккупированного Херсона (фото)
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Среди эвакуированных — пожилые люди, дети
Многие украинцы не хотят жить на оккупированных территориях и те, у кого есть возможность, пытаются выехать оттуда. Не исключением стал и Херсон, где оккупанты регулярно атакуют людей, вышедших на проукраинские митинги.
Журналистам CNN удалось увидеть колонну из 120 автомобилей, в которых херсонцы были вынужденны покинуть свои дома после усиления оккупации.
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Они направлялись на север, в сторону Кривого Рога. В автомобилях ехали семьями — на части были белые полотнища и плакаты с надписью "Дети". Эвакуация происходила под звуки артиллерийской канонады на фоне. Для части людей, это уже вторая попытка вырваться — во время первой им запретили выезд.
Отмечено, что череда авто ехала в воскресенье. Журналистам удалось заснять колонну в Кочубеевке (село в Херсонской области). "Телеграф" отметил его на карте.
Как рассказали херсонцы, им было страшно, но блокпостов было немного. Одна из эвакуирующихся отметила, что ненавидит русских солдат, а магазины в городе опустели. Мобильная связь и интернет недоступны с вечера субботы. Напомним, чтобы не потерять связь с Украиной можно использовать старое радио или раскодированный канал спутника.
Как ранее писал "Телеграф", Херсонщину оккупанты планируют переводить на рубли и оставили для этого четырехмесячный период. Этот регион для россиян стратегически важен — названы шесть основных причин.