По Краматорску мощно ударили ракетами: пострадали десятки мирных украинцев (фото, видео)
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Разрушения коснулись жилых домов и гражданской инфраструктуры
россия продолжает уничтожать украинские города на Донбассе. В ночь на 5 мая враги нанесли очередной удар по Краматорску. Ракетами обстреляли центральную часть города и жилые кварталы.
Как сообщил городской глава Александр Гончаренко, серьезно пострадали как минимум три пятиэтажки, детский садик и школа.
Позднее стало известно, что общее количество пострадавших домов достигло девяти. Ранения получили 25 человек, шестерым из них требуется медицинская помощь.
Пострадал также один из промышленных объектов города.
Краматорск — один из желанных объектов для захвата для россиян. Крупный украинский город находится в выгодном положении на карте и в его сторону ведут атаки с начала войны.
В сети уже сравнили Краматорск с Мариуполем, отметив, что городам на Донбассе россия уготовила его судьбу и массовые разрушения.
В Краматорске ранее произошла одна из трагедий войны россии против Украины — враги обстреляли вокзал, в результате чего пострадали более сотни людей, а погибли — 57 человек.
Согласно картам боевых действий, на оси Донецк-Луганск идут ожесточенные бои с российскими захватчиками не только на Краматорском направлении. Как ранее писал "Телеграф", россияне продолжили штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, пытаясь взять последний украинский оплот в городе.
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