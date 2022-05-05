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По Краматорску мощно ударили ракетами: пострадали десятки мирных украинцев (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Последствия удара по Краматорску Новость обновлена 05 мая 2022, 08:52
Последствия удара по Краматорску

Разрушения коснулись жилых домов и гражданской инфраструктуры

россия продолжает уничтожать украинские города на Донбассе. В ночь на 5 мая враги нанесли очередной удар по Краматорску. Ракетами обстреляли центральную часть города и жилые кварталы.

Как сообщил городской глава Александр Гончаренко, серьезно пострадали как минимум три пятиэтажки, детский садик и школа.

Позднее стало известно, что общее количество пострадавших домов достигло девяти. Ранения получили 25 человек, шестерым из них требуется медицинская помощь.

Пострадал также один из промышленных объектов города.

Краматорск — один из желанных объектов для захвата для россиян. Крупный украинский город находится в выгодном положении на карте и в его сторону ведут атаки с начала войны.

Карта атак на Краматорск
Карта атак на Краматорск

В сети уже сравнили Краматорск с Мариуполем, отметив, что городам на Донбассе россия уготовила его судьбу и массовые разрушения.

В Краматорске ранее произошла одна из трагедий войны россии против Украины — враги обстреляли вокзал, в результате чего пострадали более сотни людей, а погибли — 57 человек.

Согласно картам боевых действий, на оси Донецк-Луганск идут ожесточенные бои с российскими захватчиками не только на Краматорском направлении. Как ранее писал "Телеграф", россияне продолжили штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, пытаясь взять последний украинский оплот в городе.

Теги:
#Обстрел #Ракеты #Краматорск
Последствия удара по Краматорску
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По Краматорску мощно ударили ракетами: пострадали десятки мирных украинцев (фото, видео)
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