Бегали в туалет под обстрелами, женщины дрались за прокладки: история выжившей в Мариуполе

Люди боролись за выживание изо всех сил

Жизнь в Мариуполе, который из-за оккупации превратился в филиал ада на земле, весьма усложнилась с приходом российских войск. Многих местных мужчин расстреляли просто за то, что они стояли в очереди за водой, а женщинам, по итогу, приходилось "сражаться" за средства личной гигиены друг с другом.

Подобные малоприятные, однако честные подробности жизни в оккупированном Мариуполе "Телеграфу" рассказала сумевшая выехать из разрушенного города Вера Каменецкая.

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По ее словам, Мариуполь практически сразу "окунулся" в полнейшую антисанитарию. В первую очередь, это было связано с отключением важнейших коммуникаций — электричества, воды и газа.

Вера вспоминает, что для пополнения запасов воды многие мужчины, с которыми она соседствовала в подвале дома, ходили с бутылками к роднику. Однако российские солдаты быстро осознали, что по городу передвигаются "процессии" из мирных жителей и начала расстреливать их.

"В один день погибло где-то 10 мужчин сразу, — говорит Вера Каменецкая. — Поэтому потом мужчины стали ходить на хлебозавод рядом, чтобы набирать там техническую воду. Она ещё была не испорченная и мы ее использовали. Мы набирали по 20-30 бутылок и нам хватало на несколько дней".

Женщина была одной из тридцати человек, которые ютились в небольшой комнате бомбоубежища на стадионе "Азовстали". Воду, в основном, тратили только на еду: детям варили немного супа, а взрослые обходились кашами или макаронами. Таким образом пытались экономить воду.

"Очень ругались из-за чая и кофе, — вспоминает покинувшая Мариуполь женщина. — Потому что всем выпить кофе — это одна большая бутылка. Значит завтра кому-то придётся рисковать жизнью, чтобы снова набрать воды".

Антисанитария заключалась также и в отсутствии возможности нормально привести себя в порядок. Помыться было невозможно, обходились обтиранием с помощью тряпок и полотенец.

"Повезло, что к нам в убежище полиция привезла три коробки прокладок. Потому что в соседнем убежище доходило до драк: женщины крали друг у друга такие вещи — они были на вес золота", — признается Каменецкая.

Впрочем, и в ее убежище без проблем не обошлось. Под одним из обстрелов пострадал местный туалет, после чего для отходов выделили специальное ведро и поставили его под лестницей за шторкой. По словам Каменецкой, туда ходили испражняться, в основном, старики и дети. Другие же, обычно, ходили на улицу, даже несмотря на обстрелы.

"Морально было тяжело ходить в ведро, — говорит женщина. — И так забрали у нас все, что можно, так хотя бы остатки гордости хотелось себе оставить".

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая "тетя-суп" из Мариуполя, и почему спасенную из полуразрушенного города женщину боготворит немало местных детей.

Также "Телеграф" писал, в каких ужасных условиях приходится выживать тем, кого отправили в "фильтрационные лагеря" под Мариуполем. В основном, это мужчины из ближайших к разбитому городу населенных пунктов.