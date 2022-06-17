Называла Бучу "постановкой": на Житомирщине нашлась интересная учительница украинского

Украинка также не верит в зверства россиян в Буче

В пятницу, 17 июня, на 114-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что в Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за отрицание военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Facebook.

Прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Следствие установило, что учительница украинского языка одной из школ Житомира на заседании методобъединения учителей убеждала коллег, что в Украине не война, а "военная спецоперация" вооруженных сил рф, оказывающих помощь "братскому" украинскому народу. Также обвиняемая утверждала, что украинские СМИ дезинформируют население о последствиях российской оккупации в городах и селах, в частности, называя расстрелы мирных жителей Бучи постановочными сюжетами.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных предпринимателей пообещала вознаграждение за ликвидацию оккупантов, которые ответственны за массовые убийства украинцев в Буче и других городах Киевской области.

Напомним, президент рф владимир путин наградил подразделение армии рф, что зверствовало в Буче.