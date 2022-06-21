Кадры из ада: как нацгвардейцы уничтожают врагов в Северодонецке (видео)

Украинцы уверенно выбивают врага с каждого метра украинской земли

В последнее время в Луганской области очень горячо. В частности, ожесточенные бои с оккупационной армией россии продолжаются в Северодонецке, по которому захватчики ведут обстрелы из всего имеющегося оружия, а его остатки продолжают стягивать ближе к городу. Именно в этом направлении врагу удалось получить частичный успех, однако украинские защитники не планируют складывать оружие и усиленно выбивают россиян с украинских территорий.

Видео эффектного боя бойцов Нацгвардии, которые постоянно уничтожают врага в Северодонецке, во вторник, 21 июня, показали в Телеграмм-канале Министерства внутренних дел Украины, отметив, что украинцы продолжают усиленно бороться за город.

"Бойцы Нацгвардии уничтожают врага в Северодонецке. Бои за город продолжаются", — отмечается в тексте публикации МВД.

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Напомним, что накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выступила с заявлением, в ходе которого сообщила, что оккупанты планируют получить полный контроль над Луганщиной уже 26 июня. Россияне стянули в регион практически все свои силы и средства, чтобы штурмовать населенные пункты, выбивая откуда украинских защитников.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в ближайшее время ожидается еще большее обострение боевых действий в области, ведь враг перебросил все доступные резервы на Луганское направление.