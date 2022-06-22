Цинизм зашкаливает: оккупанты Мариуполя почтили годовщину вторжения Германии в СССР (фото)

Уничтожением украинских городов россияне перечеркнули подвиг своих предков, которым так гордятся

Накануне памятной для россиян даты, 22 июня, в оккупированном Мариуполе, где погибли десятки тысяч людей, состоялась мемориальная акция, устроенная российскими оккупантами. Перед очередной годовщиной вторжения нацистской Германии против СРСР захватчики решили оригинально почтить память своих родственников, погибших во время Второй мировой войны.

Как пишет в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, предыдущие три месяца планомерного уничтожения города совершенно не помешало россиянам говорить о чьем-то подвиге или уважении.

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Акция прошла вечером 21 июня. Среди прочего было выложено надпись "Помним" и дату начала Второй мировой для СССР — 22 июня 1941 года. При этом и здесь россияне не смогли обойтись без символизма, ведь обе двойки они сделали более похожими на запрещенный символ "Z".

Надпись из свечей в Мариуполе

Участниками акции стали россияне и коллаборанты

"Мариуполь видит, что это не просто память, а инструкция к действию для россии и россиян", — отметил Андрющенко.

Помимо этого оккупанты решили использовать свою же разбитую технику в качестве декораций для мемориальной даты. Как говорит чиновник, сожженный украинскими защитниками вражеский танк Т-72 был превращен в "монумент славы". Разумеется, в день проведения акции к нему возлагали цветы.

Какие внуки, такая и память о дедах

Однако следует заметить, что циничность этого поступка явно перекрывается его убогостью — цветы, похоже, вырваны из какой-то чудом уцелевшей клумбы и помещены в отрезанную часть пластиковой бутылки.

Тем временем мариупольцы не устают напоминать миру и друг другу, что их город был и остается украинским. Такие настрои живут даже среди весьма молодых горожан, о чем свидетельствует недавний поступок одного из местных мальчиков, по-своему "разобравшегося" с российским триколором. При этом россияне, конечно же, требуют для него жестокого наказания.

Вместе с этим непокоренный завод "Азовсталь" продолжает мстить оккупантам за все страдания, которые были принесены ими на мариупольскую землю.