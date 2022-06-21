россия продолжает нести потери в Мариуполе: на "Азовстали" погибли два оккупанта

Мариуполь продолжает сопротивляться российским оккупантам

В оккупированном Мариуполе российские саперы и военные проводили разминирование завода "Азовсталь", но что-то пошло не так.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник городского главы Петр Андрющенко, взрыв был достаточно силен, чтобы его могла услышать половина города.

По его словам, неожиданность случилась, когда оккупанты пошли разминировать доменные цеха.

"Итог – минус два оккупанта пошли петь вместе с кобзоном", — написал Андрющенко.

При этом он сообщил, что россияне своих солдат в сводке назвали "энергетиками".

"Наверное, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в оккупированном городе жителей "промывают" российской пропагандой и запрещают им говорить на украинском языке. "Последствиями" пугают даже детей.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как подросток из Мариуполя сорвал российский флаг и выбросил его в заброшенном здании. После этого в сторону парня посыпались многочисленные угрозы от жителей страны-оккупанта, которые призвали найти и наказать его