россия продолжает нести потери в Мариуполе: на "Азовстали" погибли два оккупанта
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Мариуполь продолжает сопротивляться российским оккупантам
В оккупированном Мариуполе российские саперы и военные проводили разминирование завода "Азовсталь", но что-то пошло не так.
Как сообщил в своем телеграм-канале советник городского главы Петр Андрющенко, взрыв был достаточно силен, чтобы его могла услышать половина города.
По его словам, неожиданность случилась, когда оккупанты пошли разминировать доменные цеха.
"Итог – минус два оккупанта пошли петь вместе с кобзоном", — написал Андрющенко.
При этом он сообщил, что россияне своих солдат в сводке назвали "энергетиками".
"Наверное, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя", — добавил он.
Как сообщалось ранее, в оккупированном городе жителей "промывают" российской пропагандой и запрещают им говорить на украинском языке. "Последствиями" пугают даже детей.
Напомним, недавно в сети появилось видео, как подросток из Мариуполя сорвал российский флаг и выбросил его в заброшенном здании. После этого в сторону парня посыпались многочисленные угрозы от жителей страны-оккупанта, которые призвали найти и наказать его