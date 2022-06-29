"Рыжих у меня еще не было": как оккупанты запугивают женщин в Херсоне

В оккупированном городе жители живут в постоянном страхе

Один из жителей Херсона, где россияне похитили мэра города, поделился историей своей коллеги о жизни в оккупации.

Как себя ведут захватчики в городе в среду, 29 июня, написал пользователь "підпільник Кіндрат" в twitter.

История от моей коллеги из Херсона, с которой долгое время работал вместе и которая в силу определенных обстоятельств вынуждена остаться в Херсоне и устроилась работать в одном из магазинов города. Дальше ее слова.

"Сегодня был один из самых сложных дней с эмоциональной точки зрения… После 15 дней плена — знакомого наконец-то отпустила русня. Я так была счастлива его видеть и одновременно мне было так жалко, что ему пришлось все это пережить. Тихий голос, красные глаза и рассказы о том, как его пытали, какую пытку ему пришлось пережить. С наибольшим страхом он вспоминал о токе, о том, что специальное оборудование цепляли ему на уши и пускали по нему "ток", а затем добавил, что физически он почти восстановился, а вот морально, еще не скоро придет в сознание. И напоследок из его уст прозвучало: "Я вспоминал о тебе, о том, что ты разговариваешь на украинском языке, это небезопасно".

Я его успокоила и сказала, что повода для волнений нет, ведь на работе меня попросили общаться на русском. Хотя от услышанного мне стало страшно, но я не подала виду. Услышав это, он выдохнул с облегчением. Прощаясь, мы пожелали друг другу беречь себя, однако мои приключения на этой встрече сегодня не закончились…

К большому удивлению мне удалось найти работу в оккупированном Херсоне, точнее она меня сама нашла, но не об этом. Однажды я решила задержаться на работе, чтобы оформить витрину. Простилась с коллегой и пожелала ему хорошего дня, а сама приступила за дело. Дверь решила не закрывать изнутри, возможно еще кто-то из клиентов придет, а я все равно здесь. Однако со временем я очень пожалею о том, что этого не сделала.

В магазин зашел мужчина не нашей национальности, лет 50-ти и стал расспрашивать о технике, что у нас есть, сколько это стоит и тд. Далее он сказал, что его устроит цена, он готов оформить покупку сейчас, ведь у них все гораздо дороже (какая я дура, что не сразу поняла о ком он говорил). Затем он вышел к двери и кого-то позвал. В помещение вошел военный с оружием, оказавшимся его охранником.

На секунду у меня ушла земля из-под ног, сердце начало биться быстрее… Сомнительная перспектива: я, какая-то шишка и русня с оружием. Дрожащими руками я начала оформлять продажу. И параллельно на помощь я вызвала своего коллегу. Как мне повезло, что он был недалеко. Пока мой коллега клеил им защитное стекло на телефон, я выслушивала неприятные вещи из их ртов.

Например:

- А правда, что все рыжие страстные в постели?

– Рыжих у меня еще не было! (так и хотелось сказать, что и не будет, ведь осталось ему недолго)

– У тебя есть месяц, чтобы стать моей женой!

– У тебя есть месяц, чтобы стать моей женой!

- работа прежде всего в такое "мирное" время (услышав эту фразу, меня чуть не вырвало).

Обсуждали при мне мою фигуру, цвет волос, хвастались, каковы они настоящие мужчины, сколько у них было жен и тд. И хуже всего в этой ситуации, что я ничего не могла сделать или сказать, а только испуганно стиснула зубы и губы.

После их визита я себя чувствовала максимально грязной, как надо мной "надругались", вылили на меня ведро помоев, мне было так больно на душе, ком стал среди горла, а слезы накатывались на глаза от всемирной несправедливости", — рассказала девушка.

Автор публикации добавил, что жизнь в оккупации проходит в режиме постоянного страха.

"В конце добавлю от себя. Жизнь в оккупации — режим постоянного страха. Ежесекундно за тобой могут прийти, замучить и убить (или оставить с моральными травмами). Все эти истории — не хайп и не нагнетание драмы. Это все реалии, в которых приходится жить людям и очень важно людям это объяснять и напоминать в каких условиях люди ждут освобождения. Каждый день может стать последним — с этим мнением люди живут в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других городах и селах в оккупации", — добавил он.

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Ранее сообщалось, как "отдыхают" жители Херсона в условиях оккупации. Напомним, украинские защитники планируют уже в ближайшее время начать освобождение оккупированного города.