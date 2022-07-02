Генштаб показал эпическое видео взрыва вражеского склада на Донбассе

Оккупанты продолжают терять в Украине как свое вооружение, так и личный состав

На территории временно оккупированного востока украинского государства на 129-й день мощного противостояния украинских защитников оккупационной армии россии взорвался вражеский склад с боеприпасами. В здании вспыхнул масштабный пожар, дым от которого виднелся в сотне метров от очага возгорания.

Этой радостной новостью в субботу, 2 июля, поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в соцсети, добавив эффектное видеоподтверждение взрыва и отметив, что событие произошло в городе Попасная, что в Луганской области.

Попасная, Луганская область

"Как взорвался один из складов боеприпасов российских оккупантов на востоке Украины…", — говорится в тексте публикации Генштаба.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по вражескому составу, который находился на территории села Киселевка в Херсонской области.

Также напомним, как украинские защитники взорвали стратегические объекты оккупантов на Донбассе благодаря новым РСЗО HIMARS, недавно прибывшим в Украину.