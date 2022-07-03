Во Львове повестки выдавали перед храмом: священники возмущены

В сети мнение людей насчет этой ситуации разделилось

В воскресенье, 3 июля, на 130-й день полномасштабного вторжения рф в Украину перед одной из львовских церквей выдавали повестки в военкомат.

Об этом сообщил народный депутат Украины ("Европейская солидарность") Николай Княжицкий в Facebook.

Княжицкий считает, что есть много способов пригласить мужчин в военкомат, к примеру, по месту жительства, на работе, однако у храма этого делать не стоит. К слову, о вручении повесток у церкви нардепу сообщили возмущенные священники. Депутат напомнил, что в Украине церковь отделена от государства.

"Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники. Церковь у нас отделена от государства. Туда идут люди за духовной защитой и поддержкой. Это не место, где во время молитвы нужно ходить и раздавать повестки.

Мы все поддерживаем армию. Украинские добровольцы по достоинству защищают страну. Есть много людей, желающих мобилизоваться, но им отказывают. Разум и ответственность не должны теряться во время войны. Напротив", — написал нардеп.

В сети мнение людей разделилось. Некоторые считают, что в первую очередь, военкоматы должны проводить рейды в местах отдыха: бары, рестораны, кафе, клубы. Другие допустили, что раздача повесток у церкви — это нормально в условиях войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, законно ли вручение повесток по телефону. На днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, будут ли приходить повестки в "Дію".