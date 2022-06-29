Будут ли приходить повестки в "Дію": министр дал ответ

Министр развенчал миф российской пропаганды

В среду, 29 июня, на 126-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Минцифры уточнили, действительно ли украинцам будут отправлять повестки в армию через "Дію".

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в беседе с nzlvivl.

На вопрос журналиста про информацию российских СМИ о том, что украинцам якобы будут отправлять повестки через "Дію", министр назвал это фейком.

"Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда", — заявил Федоров.

Кто был первоисточником слухов о призыве через "Дію", неизвестно. Тема активно распространялась в пабликах о мобилизации. Некоторые даже удалили приложение из смартфонов.

Напомним, в Украине до конца августа ведется общая мобилизация, в рамках которой на службу могут быть призваны как мужчины, так и женщины. Однако в случае с последними есть важный нюанс — они в армию идут исключительно по контракту и лишь по собственной воле.

Ранее "Телеграф" объяснял, где могут вручить повестку и в каких случаях ее можно обжаловать.