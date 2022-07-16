"Издевательство за пределом добра": в сети отреагировали на интервью с матерью, потерявшей дочку в Виннице
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Россияне ракетным ударом убили маленькую Лизу и еще больше двух десятков людей
Шокирующие кадры с интервью Ирины Дмитриевой, которая потеряла дочь Лизу в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля, разлетелось в сети.
Пользователи требуют наказать тех, кто снял этот "материал". Украинский журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что в результате беспорядка в винницкой больнице, на раненую женщину (Ирина после удара рф находилась в тяжелом состоянии, — Ред.) случилось нападение неадекватных посетителей.
Бутусов считает, что таким сюжетом журналисты могли просто убить женщину. Он призвал руководство больницы внимательней отнестись к безопасности пациентов. Юрий понимает мотивы опубликовавших видео, однако он считает это "издевательством за пределом добра".
Галину Сернивку шокировало "интервью" и она задается вопросом, а стоило его вообще делать, даже если женщина дала согласие.
Владислав Бовсуновский считает, что против журналистов, бравших "интервью", нужно открывать производство из-за пыток.
Юлиана Скибицкая считает, что Ирина, находясь в таком состоянии не могла принимать решение самостоятельно (давать согласие на интервью, к примеру, — Ред.).
Антон Комаров назвал ситуацию "двоякой", ведь боль Украины и украинцев нужно показывать. При этом он считает, что это было "издевательством над женщиной".
Как видно на кадрах, которые появились в сети, Ирина Дмитриева находится в больнице. Во время обстрела она получила тяжелые травмы. Ее дочь Лиза погибла на месте трагедии. Мать винничанки Ирины Дмитриевой Лариса в комментарии "Суспільне" рассказала, что Ирина, попав в больницу, забыла о трагедии и все время спрашивала врачей: "Где Лиза?".
Напомним, согласно последним данным ракетный удар рф по Виннице унес жизни 23 человек, еще более сотни получили ранения. Почти два десятка людей считаются пропавшими без вести. В результате этого теракта погиб молодой звукорежиссер Евгений Коваленко. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в этом преступлении.