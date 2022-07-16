"Издевательство за пределом добра": в сети отреагировали на интервью с матерью, потерявшей дочку в Виннице

Россияне ракетным ударом убили маленькую Лизу и еще больше двух десятков людей

Шокирующие кадры с интервью Ирины Дмитриевой, которая потеряла дочь Лизу в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля, разлетелось в сети.

Пользователи требуют наказать тех, кто снял этот "материал". Украинский журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что в результате беспорядка в винницкой больнице, на раненую женщину (Ирина после удара рф находилась в тяжелом состоянии, — Ред.) случилось нападение неадекватных посетителей.

Бутусов считает, что таким сюжетом журналисты могли просто убить женщину. Он призвал руководство больницы внимательней отнестись к безопасности пациентов. Юрий понимает мотивы опубликовавших видео, однако он считает это "издевательством за пределом добра".

Галину Сернивку шокировало "интервью" и она задается вопросом, а стоило его вообще делать, даже если женщина дала согласие.

Владислав Бовсуновский считает, что против журналистов, бравших "интервью", нужно открывать производство из-за пыток.

Юлиана Скибицкая считает, что Ирина, находясь в таком состоянии не могла принимать решение самостоятельно (давать согласие на интервью, к примеру, — Ред.).

Антон Комаров назвал ситуацию "двоякой", ведь боль Украины и украинцев нужно показывать. При этом он считает, что это было "издевательством над женщиной".

Как видно на кадрах, которые появились в сети, Ирина Дмитриева находится в больнице. Во время обстрела она получила тяжелые травмы. Ее дочь Лиза погибла на месте трагедии. Мать винничанки Ирины Дмитриевой Лариса в комментарии "Суспільне" рассказала, что Ирина, попав в больницу, забыла о трагедии и все время спрашивала врачей: "Где Лиза?".

Читайте также: Категория Новости России Фантазию не остановить: минобороны рф "объяснило" удар по Виннице Абсурдные оправдания россиян за военные преступления в отношении украинских городов просто не знают предела

Напомним, согласно последним данным ракетный удар рф по Виннице унес жизни 23 человек, еще более сотни получили ранения. Почти два десятка людей считаются пропавшими без вести. В результате этого теракта погиб молодой звукорежиссер Евгений Коваленко. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в этом преступлении.