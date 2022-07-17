путин отдал приказ взять Харьков? У Зеленского отреагировали

В кремле хотят захватить всю Харьковкую область

У Зеленского отреагировали на сообщение аналитиков американского Института изучения войны о том, что президент рф владимир путин, вероятно, отдал приказ захватить Харьков.

С соответствующим заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. Чиновник отметил, что война закончится только на условиях Украины после освобождения всех оккупированных территорий.

"Единственный план россии – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея реального шанса захватить их. Поэтому единственный вариант – закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории. Любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий", — написал Подоляк.

"ВС россии должны взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха рф в таких усилиях, такой приказ, вероятно, отдал путин", — говорится в ежедневном отчете ISW.

Ранее Подоляк жестко прошелся по российской цивилизации. Напомним, советник главы ОП недавно наглядно показал, что путин сам признает геноцид украинского народа.