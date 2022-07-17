путин захотел захватить еще одну область Украины: актуальные карты боев

Нашествие россиян продолжается и они хотят усилить контроль

Завершение оперативной паузы в атаках на Украину, которое прогнозировали аналитики, в российском минобороны подтвердили официально. Украинская разведка также сообщила о том, что глава минобороны рф мог приехать на оккупированную территорию и заявил об усилении наступления. В Институте изучения войны считают, что враг сосредоточится на Славянске, Северске и Бахмуте, но может попытаться захватить и Харьковскую область полностью.

Тем временем аналитики отметили успешные удары HIMARS по складам боеприпасов врага, которые могли повлиять на позиции российской артиллерии. Отмечено уменьшение тепловых аномалий, но из-за наложения оперативной паузы реальное состояние можно будет увидеть на Славянском и Бахмутском направлении в ближайшие дни.

Оккупанты атаковали возле Северска и Бахмута, продолжают обстрелы на востоке. На оккупированной части усиливают контроль, опасаясь действий партизан.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Враг не атаковал в сторону Славянска по земле, но может попытаться продвинуться в сторону Барвенково (на юго восток), либо параллельно атаковать Краматорск. Населенные пункты юго-восточнее Изюма под огнем авиации и артиллерии.

Северск

Российские войска продолжают штурмовать в сторону Северска, они пытаются наступать к нему со стороны со стороны Лисичанска с северного и южного направлений. Обстрел для создания условий по захвату города продолжается.

Бахмут

Атаки росвойск южнее Бахмута продолжаются, они снова пытаются атаковать Угледарскую ТЭС,вероятно, пытаюсь создать условия для продвижения в сторону города по пересеченной местности.

Карта боев на востоке

Харьков

По мнению исследователей, владимир путин мог приказать захватить Харьков и Харьковскую область. Такую гипотезу выдвинули на основе анализа части данных, в вероятности такого исхода в Институте изучения войны сомневаются. Среди признаков такого варианта есть попытка захватить Дементьевку, которая не несет серьезной оборонной функции, но ее атакуют с 26 июня, а также переговоры оккупантов. Действия коллаборантов и российских ставленников на оккупированной части области также показывают признаки долгосрочности. В Институте изучения войны считают, что к северу от Харькова в ближайшие дни могут усилить атаки.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг продолжает наносить ракетные удары и обстреливать из РСЗО. Наземных наступательных операций не отмечено. На оккупированных территориях пытаются бороться с партизанами — наводнили Мелитополь военными, установил блокпосты на которых досматривают людей. В Каховском районе усилили режим доступа к разным объектам, в том числе и к коммунальным и задерживают людей за подозрение.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщил о намеке оперативного командования "Юг" на то, что ВСУ в Херсонской области все же продвигаются. Тем временем на море оккупантам не сладко — кроме украинских военных им угрожает погода.