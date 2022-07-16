Укр

россия усилила атаки на востоке: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинский танк
Украинский танк

Враг может готовиться к новому наступлению

После временной оперативной паузы российские оккупанты снова активизировались — они провели атаки по основным направления фронта на востоке: к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.

По словам аналитиков, это свидетельствует о попытке возобновить наступление. Если в ISW (Институте изучения войны) правы, то в ближайшие несколько дней атаки продолжатся и расширятся — речь о 72 часах.

На Харьковщине и юге Украины российские силы продолжают пытаться сдержать силы обороны. По нашей стране продолжают выпускать ракеты дальнего базирования.

Карта боевых действий в Украине 16 июля
Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Обстрелы и удары к северу от Славянска продолжаются, удалось отбить очередную атаку на Богородичное.

Северск

Оккупанты пытаются прорваться к городу, наносят удары в районе Лисичанска, пытались захватить Спорное. Под огнем Верхнекаменское, Григоровка, Закитное и Краматорск.

Бахмут

Враг, вероятно, пытается захватить трассу Бахмут-Лисичанск и продолжает наступать к северо-востоку от города. Вдоль этой дороги атаковали Нагорное и Белогоровку. В районе Нагорного враг мог продвинуться, но до трассы не дошел. Удалось отбить ряд атак южнее Бахмута.

Восточнее границы между Запорожской и Донецкой областями усилились атаки россиян. Они пытались выдвинуться в сторону Водяного и Павловки.

Карта боевых действий 16 июля Донбасс
Карта боев на востоке Украины

Харьков

Враг продолжает обстреливать Харьков и населенные пункты в области. Оккупанты проводили разведку на восточном берегу Печенежского водохранилища. Это указывает, что он захвачен не полностью.

Карта боевых действий 16 июля Харьков
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Обстрел украинских позиций продолжается, как и удары по складам российских боеприпасов. Оккупанты атакуют ракетами украинские города — накануне ударили по Николаеву и Днепру, утром 16 июля ракетному обстрелу подверглась Одесса.

Карта боевых действий 16 июля Херсон
Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что на оккупированной южной территории Украины усиливают контроль — за критику рф и ее армии полагается ответственность. Украинцам угрожают депортацией за проявление несогласия.

Ракетный террор со стороны россии все усиливается — в атаке на Днепр они использовали высокотехнологические ракеты со стороны Каспийского моря, тогда как до этого все чаще стреляли остатками со времен Советского союза.

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#Карта #Славянск #Бахмут