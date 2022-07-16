россия усилила атаки на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг может готовиться к новому наступлению

После временной оперативной паузы российские оккупанты снова активизировались — они провели атаки по основным направления фронта на востоке: к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.

По словам аналитиков, это свидетельствует о попытке возобновить наступление. Если в ISW (Институте изучения войны) правы, то в ближайшие несколько дней атаки продолжатся и расширятся — речь о 72 часах.

На Харьковщине и юге Украины российские силы продолжают пытаться сдержать силы обороны. По нашей стране продолжают выпускать ракеты дальнего базирования.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Обстрелы и удары к северу от Славянска продолжаются, удалось отбить очередную атаку на Богородичное.

Северск

Оккупанты пытаются прорваться к городу, наносят удары в районе Лисичанска, пытались захватить Спорное. Под огнем Верхнекаменское, Григоровка, Закитное и Краматорск.

Бахмут

Враг, вероятно, пытается захватить трассу Бахмут-Лисичанск и продолжает наступать к северо-востоку от города. Вдоль этой дороги атаковали Нагорное и Белогоровку. В районе Нагорного враг мог продвинуться, но до трассы не дошел. Удалось отбить ряд атак южнее Бахмута.

Восточнее границы между Запорожской и Донецкой областями усилились атаки россиян. Они пытались выдвинуться в сторону Водяного и Павловки.

Карта боев на востоке Украины

Харьков

Враг продолжает обстреливать Харьков и населенные пункты в области. Оккупанты проводили разведку на восточном берегу Печенежского водохранилища. Это указывает, что он захвачен не полностью.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Обстрел украинских позиций продолжается, как и удары по складам российских боеприпасов. Оккупанты атакуют ракетами украинские города — накануне ударили по Николаеву и Днепру, утром 16 июля ракетному обстрелу подверглась Одесса.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что на оккупированной южной территории Украины усиливают контроль — за критику рф и ее армии полагается ответственность. Украинцам угрожают депортацией за проявление несогласия.

Ракетный террор со стороны россии все усиливается — в атаке на Днепр они использовали высокотехнологические ракеты со стороны Каспийского моря, тогда как до этого все чаще стреляли остатками со времен Советского союза.