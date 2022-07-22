"Свыше тысячи бойцов": Арестович поздравил россию с первым "котлом" (карта)

Проблемы оккупантов в Херсонской области на этом не ограничиваются

В пятницу, 22 июля, на 149-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что большая группировка российских войск попала в тактическое окружение в Херсонской области.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил на YouTube-канале Фейгин Live. Чиновник отметил, что захватчики находятся в тяжелом положении уже 2 недели.

"В поселке Высокополье уже 2 недели у российских войск проблемы. В чем сложность? Мы обошли его справа-слева. Я не все могу сказать, но то что говорю, согласовано с военными. Мы взяли Ольгино (частично) и полностью Потемкино. Там по сути повторение Иловайска для рф, потому что свыше тысячи бойцов с вооружением и техникой находятся в тактическом окружении. Вчера они пытались прорваться, но эта попытка была пресечена огнем ВСУ. Сейчас они находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем единственного выхода", — заявил Арестович.

Советник главы ОП считает, что командование ВСУ предложит российским солдатам в "котле" сдаться.

"Мы не будет предоставлять "коридор". Если они откажутся сдаться, то их судьба будет предрешена", — добавил Арестович.

Высокополье на карте Украины

Высокополье на карте Украины

Арестович отметил, что российское командование сейчас деморализовано атаками HIMARS и 2 недели не предпринимает ничего. Более того, проблемы у россиян есть и южнее — вблизи Давидова Брода. Там ВСУ "перерезали" важную дорогу, из-за чего оккупанты не могут оперативно маневрировать вдоль линии фронта.

Давидов Брод на карте Украины

Ранее сообщалось, что российские власти будут просить о "зеленом коридоре" у командования ВСУ. Для этого уже созвали российский Совбез, а рупор кремля дмитрий песков пообещал реагировать быстро.

Напомним, военный аналитик Игаль Левин недавно заявил, что ВСУ могут захлопнуть Херсонский "котел".