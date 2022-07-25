С кулаками надо было выходить? Мэр Новой Каховки рассказал, как началась оккупация

В Новой Каховке до войны были 45 тысяч жителей и стратегическое предприятие, которое было целью россиян

Новая Каховка — небольшой город на юге Украины, который был захвачен оккупантами еще в первые часы вторжения. Мэр города Владимир Коваленко покинул его только спустя пять месяцев после начала оккупации. Он вспоминает, что на Каховской ГЭС уже в 11 утра 24 февраля находились российские войска — это место было одним из ключевых для оккупантов, ведь через нее подавалась вода на Крым.

Глава города работать не прекращал, и своими воспоминаниями о начале вторжения поделился с "Украинской правдой". Коваленко отмечает, что выезжать не думал, у людей было множество проблем — от людей "на подвале" до нехватки хлеба. Его держало ожидание украинских военных, вспоминает городской голова.

"Я понимал, что на меня смотрят со всех сторон, и что больше этим некому заниматься, — рассказывает Коваленко, — Я даже на одном из совещаний сказал: это с тех пор, как убежать является героическим поступком, а остаться с обществом, которое 20 лет тебе доверяет, и работать по законам Украины считается чуть ли не элементом измены". Но с каждым днем ситуация становилась хуже и он понимал, что его влияния может стать недостаточно.

Первые дни вторжения в Новой Каховке

Как именно врагу удалось за пять часов захватить Каховскую ГЭС, а уже через несколько дней заполнить всю Новую Каховку мэр ответить не может. Коваленко отмечает, что понять ему это так и не удалось и вопрос этот — государственного уровня. Он рассказал, что в городе был батальон терробороны и 24 февраля утром к нему обратились с просьбой ехать в Херсон — оружия не было. Одной из двух машин удалось прорваться, но вернулись они с пустыми руками. "На третий день корреспонденты спросили меня: "А почему вы не защищались?" Люди добрые, ситуация была такая, что разве с кулаками выйти!", — вспоминает Коваленко.

Не было военных и на Каховской ГЭС. Даже в 2014 году ее охранял батальон из Житомира, а в 2022 — нет. Мэр рассказывает, что 24 вечером в городе никого из силовиков не было, Коваленко объехал все помещения — никого не нашел, а двери были открыты. Единственный кого он видел в день вторжения — глава СБУ по городу.

Вода в Крым

Один из оккупантов хвастался, что вода пошла в результате подрыва. Но именно взрыв не решал ничего — он только повредил механизм, сообщил Коваленко. Через несколько месяцев стало известно, что на веревках спустили две мины, полноценно воду пустили позднее.

Принуждение к сотрудничеству

Уговорить Коваленко сотрудничать с оккупантами пытались около пяти раз. В первый день вторжения оккупанты вызвали его на ГЭС через директора и требовали ухода сотрудников. Удалось договориться про работу персонала. В тот же день возле электростанции расстреляли авто с гражданскими — мэр стал частично свидетелем произошедшего, а его водитель видел сам расстрел.

Россияне пытались принудить работать совместно, но горвласть вышла из горсовета 26 февраля. Самым тяжелым периодом стала попытка оккупантов принудить Коваленко обратиться к населению. Он в ответ предложил им его расстрелять.

Убийства гражданских и "подвал"

Несогласных и бывших военных забирали "на подвал". Главный инженер водоканала оказался там после того как заменил чистый шланг на канализационный там, где оккупанты набирали воду. Директор одной из школ, который после перешел на сторону врага, провел в подвале 17 дней и пытался совершить там самоубийство.

Большинство людей выпускали после, в разном физическом состоянии. Часть осталась там, а судьба журналиста и ветерана АТО Сергея Ципиги неизвестна. Зафиксированы также случаи убийства мирных граждан — женщины, которая шла за козой, водителя водоканала.

Напомним — жители Новой Каховки не единожды выходили на митинги против оккупантов, но россияне открывали огонь по мирным украинцам. Сейчас в городе достаточно громко — по складам российских захватчиков работает украинская артиллерия.