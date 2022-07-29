Жизнь в оккупации. Херсон: массово подорожали продукты, россияне запрещают расчет в гривнах (фото)

Тихий террор города продолжается почти с самого начала войны

Временно оккупированный Херсон, в котором недавно случилась большая "бавовна" на Антоновском мосту, продолжает жить под пристальным контролем российских солдат. Несмотря на успехи наших защитников в регионе, до областного центра они еще не добрались. Однако напряжение уже чувствуется — и даже в местных ценах, которые даже на обычные овощи, которых в Херсоне всегда в избытке, подскочили почти вдвое, несмотря на сезон.

О нынешней ценовой политике в оккупированном городе расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию "Суспільне Херсон" и личные разговоры корреспондентов с людьми, выбравшимися из оккупации.

Прежде всего стоит отметить, что на подорожание продуктов питания может влиять и нынешняя экономическая политика "властей"-коллаборантов. Согласно информации главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, в городе хотят запретить рассчитываться гривной, полностью переведя регион в рублевую зону.

Сейчас на местные рыночки часто заходят "полицаи" и предупреждают, что будут наказывать тех людей, которые по-прежнему продают товары за национальную украинскую валюту. Более того — в местных магазинах начали изымать терминалы, чтобы свести на нет расчет банковскими картами.

К тому же россияне на Херсонщине ощутимо занервничали после подрыва Антоновского моста. Еще до этого, после первых ударов ВСУ по переправе, оккупанты ужесточили контроль за передвижением своих войск по городу, стараясь ограничивать их "работу" в дневное время. Естественно, из-за этого не могут не переживать и местные жители.

Впрочем, люди все равно остаются в Херсоне. И ходят за покупками, и организовывают торговлю. Цены, правда, "кусаются" — как для тех, кто уже несколько месяцев провел в оккупации. За килограмм огурцов сейчас херсонцам приходится отдавать по 15 грн, за помидоры — до 40 грн. Капуста обойдется в 25 грн, картофель — в 20 грн. За морковку тоже придется выложить в среднем по 20 гривен.

Помидоры весьма подорожали

Морковку разметают очень быстро

Болгарский перец и вовсе продается в "разбросе" от 25 до 50 гривен. Одним из наиболее дорогих овощей стал чеснок. За него просят до 75 гривен/кило.

Чеснок бьет все рекорды

Вероятно, украинцам, привыкшим к нынешним скачкам цен на подконтрольной Киеву территории, такие цены покажутся смешными, однако напомним, что в Херсоне не так много возможностей заработать, а, значит, и пополнить семейный бюджет. Плюс местные фермеры были вынуждены практически постоянно работать себе в убыток, продавая овощи за фактический бесценок.

Нередко на рынке есть и пустые прилавки

Как рассказала "Телеграфу" херсончанка Марина, выехавшая из оккупации в начале лета, первые несколько месяцев на рынке было не протолкнуться — в основном из-за продавцом, желающих выручить хоть что-то за свою продукцию. В конце мая и первых числах июня килограмм огурцов в Херсоне стоил от 3 до 8 гривен! Да что там — за брокколи просили всего десятку. Клубнику тогда реализовывали по 20 грн, капусту — по 8-10 грн, морковку — в диапазоне от 7 до 10 грн.

Люди стоят в больших очередях, чтобы приобрести себе овощи

Большинство других продуктов, конечно, были либо по почти украинским ценам, либо чуть дороже. Сахар продавали по 110-120 грн/кг, яйца в середине весны доходили до 100 грн за десяток. Куриное филе продавали по 250 грн, пока свинину можно было отыскать по цене от 220 до 320 грн. Бутылка подсолнечного масла стоила около 80 гривен, кило гречки — до 85 грн.

Также весьма дорогим (и вскоре дефицитным) товаром были сигареты. Чаще всего цена на табачные изделия колебалась в пределах 100-120 грн. Пачка "Мальборо" и вовсе могла обойтись курящим до 200 грн. Оккупанты завозили и свои сигареты — из оккупированного Крыма, но назвать их нормальными было очень сложно.

Как сейчас обстоит ситуация с ценами в местных магазинах, собеседница "Телеграфа" не знает. Однако говорит, что многие, кто остался в оккупации, отчаянно ждут прихода ВСУ и нормализации жизни — без постоянного надзора российских солдат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие именно действия стоит предпринять украинским защитникам, дабы поскорее взять Херсон под свой контроль, прогнав оккупантов.

Также мы писали, почему это может быть проблемно, ведь диктатор путин не решит просто так "сдать" город.