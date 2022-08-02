Жертв удара россиян по Виннице стало больше: скончался еще один известный врач

Медик боролся за жизнь в больнице в течение 20 дней

Число жертв ракетного удара оккупантов по центру Винницы снова возросло — после 20 дней борьбы в стенах больницы польского Кракова скончался детский врач-невролог Павел Ковальчук, который 14 июля работал в клинике на площади возле "Юбилейного", куда попал вражеский снаряд.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщили на Facebook-странице диагностического центра "Нейромед", где работал врач.

"Сегодняшний день принес для нас неоценимую потерю, не стало невероятно талантливого детского врача невролога Ковальчука Павла Васильевича. Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней, после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми" — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в момент ракетного удара россиян по дому быта "Юбилейный" и дому Офицеров в Виннице врач находился на рабочем месте — в "Нейромеде", помещение которого находилось сразу на площади, куда пришелся удар. Мужчина получил тяжелые ранения и ожоги и сначала был госпитализирован в больницу Винницы, а 19 июля его с использованием авиации доставили в Краков, ведь состояние ухудшилось. В Польше мужчина, к сожалению, скончался от полученных травм.

Как передает "Суспільне", врач волонтерской оперативной медицинской группы "Плотва" Владимир Горнович рассказал, что его коллега "пережил взрыв (считайте, контузию), ожоговый шок, болевой шок". Добавим, что помещение диагностического центра "Нейромед" после удара ракеты выгорело дотла.

Диагностический центр "Нейромед" в Виннице после удара российской ракеты выгорел дотла

Напомним, что 19 июля стало известно о смерти коллеги Павла Ковальчука — врача-невролога Наталии Фальштынской. Женщина в момент удара также находилась в помещении "Нейромеда".

Ранее "Телеграф" сообщал, как центральные улицы Винницы выглядели после российского удара. На месте событий побывал наш фотокорреспондент, который своими глазами увидел последствия "русского мира".