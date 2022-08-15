Удар ВСУ по Попасной: глава CIT увидел тревожный для Украины сигнал в действиях "вагнеровцев"

За сливом позиций российских наемников мог стоять сам Евгений Пригожин

В российских СМИ днем ранее, 14 августа, появилась информация о ракетном ударе ВСУ по позициям "вагнеровцев" в Попасной в Луганской области якобы после наведения военного корреспондента. После этого у некоторых аналитиков возникло подозрение, что российские наемники могли спровоцировать ВСУ намеренно, преследуя собственные цели.

Такое мнение высказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в своем Twitter. По его словам, "вагнеровцы", по всей вероятности, имели целью выявление позиции реактивных систем залпового огня Himars, которые есть на вооружении Украины.

"Вспоминая, как Пригожин любит троллинг, и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, я все еще имею некоторые сомнения в том, что реально произошло", — написал Левиев, допустив, что это могла быть инсценировка.

По мнению основателя CIT, слишком подозрительными представляются и фото с российскими наемниками и их руководителем Пригожиным, которые распространил военкор Среда в собственном Telegram, а после удара сразу удалил. Левиев отмечает, что российские "военкоры" почти никогда не снимают военные объекты, а на опубликованных фото с Попасной "вагнеровцы" прямо позируют у штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина.

Фото российского военнослужащего, благодаря которым ВСУ узнали место штаба "вагнеровцев" в Попасной

Руководитель "вагнеровцев" даже улыбается российскому журналисту

Левиев отметил, что фото с базы в Попасной действительно могли быть вбросом, чтобы спровоцировать ВСУ применить HIMARS, а затем нанести ответный удар по системам.

Примечательно, что 15 августа в Telegram каналах появились фото с Евгением Пригожиным, которого называют руководителем ЧВК "Вагнера". Судя по фото, он остался жив после удара ВСУ по базе россиян в Попасной, хотя днем ранее российскими каналами распространялась информация то ли о ранениях, то ли о смерти российского бизнесмена.

Напомним, что по данным российских СМИ, в Попасной пострадали и погибли десятки "вагнеровцев". Их тела якобы пришлось извлекать из-под завалов дома.

Как сообщал "Телеграф" ранее, о том, что Пригожин приехал в Украину, стало известно в начале августа, тогда сообщалось, что он хочет снять еще один фильм о ЧВК "Вагнер".