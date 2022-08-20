Черное море небезопасно для россиян, но кораблей все равно стало больше — ОК "Юг"

Нахождение флота в акватории сейчас является более статусным и показушным зрелищем

Российские войска впервые за несколько долгих суток изменили количество кораблей, которые находятся в опасной близости от украинских территориальных вод. Сразу 12 единиц Черноморского флота рф дружно выполняют маневры вдоль берегов Крыма, одновременно пытаясь укрыться от зорких глаз наших военнослужащих.

Более конкретные цифры были озвучены в свежей сводке оперативного командования "Юг" 20 августа. Украинские защитники подчеркивают, что россияне действительно боятся попасть под прицельный огонь, поэтому отводят свои корабли подальше.

Тем не менее на боевом дежурстве сейчас пребывает четыре суда, два из которых являются надводными носителями ракет типа "Калибр". Количество угроз-снарядов для мирных жителей страны пока осталось неизменным — 16 штук. Дополнительную опасность составляют еще два больших десантных корабля, чье присутствие, скорее, более психологическое, чем реально полезное.

В ОК "Юг" подтвердили: угрозы ракетных ударов и артиллерийского обстрела — своеобразная тактика россиян ради сохранения ментального контроля над украинцами. С этим связана и необходимость регулярно перебрасывать военные суда вблизи побережья Крыма.

Добавим, что также враг остается активным и на суше. Лишь за прошлые сутки россияне использовали боевые вертолеты и штурмовик для атаки на наших позиции. Впрочем, в ответ им досталось не менее 11 прицельных авиационных ударов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каких потерь среди российской армии удалось добиться подразделениям ВСУ на юге за прошедшие сутки. Среди успешно уничтоженных целей имеется даже комплекс "Зоопарк".

Также мы писали про обстановку в южных областях, предупреждая, что некоторые города на оккупированной Херсонщине способны повторить судьбу Бучи и Мариуполя.