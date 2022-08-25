В Мариуполе флаг оккупантов заменили на украинский в День Независимости (видео)

Украинцы вынуждены праздновать тайно, но флаг показывает жителям — Украина продолжает бороться

В оккупированной части Украины патриоты отметили День Независимости — украинский флаг гордо реял над Мариуполем, Херсонщиной и Харьковщиной. Накануне стягом украсили памятник в Херсоне, а по области распространили листовки в поддержку Украины.

Видео и фото того, как над оккупированными населенными пунктами был поднят украинский флаг разместило Главное управление разведки Минобороны. В нем отмечается, что Движение Сопротивления ведет непрестанную борьбу для освобождения украинских земель, а также чтобы каждый украинец почувствовал, что освобождение близко.

Передали поздравления из Мариуполя, Крыма, Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В видео от ГУР — украинский флаг в Мариуполе, пгт Мирное Херсонской области и Балаклеи Харьковской области.

Также флаг Украины поднимали в селе Никольское под Мариуполем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии резко передумали с проведением псевдореферендумов на оккупированных территориях ко дню выборов в рф — 11 сентября. Среди причин называется то, что россия не сильно подвинулась в попытках захвата Донецкой области, а также, вероятно, нежелание украинцев на оккупированных землях русифицироваться — об этом не раз рассказывали местные, расчеты до сих пор ведутся в гривне, а многие люди ждут прихода ВСУ.