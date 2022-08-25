В кремле резко дали заднюю с "референдумами" на оккупированных территориях Украины

Россияне в который раз показали, что все их слова о важности оккупированных территорий для рф — лишь пыль

Участившиеся заявления о переносе дат псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины о присоединении к россии подтверждают российским журналистам уже и источники в Кремле. Так, 11 сентября на Донбассе, а также в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей голосования о "вхождении в состав рф" не будет. Некоторые чиновники, пожелавшие остаться анонимными, говорят, что это связано с неудачей российских солдат на Донетчине, где врагу так и не удалось выйти на границы области.

Информацию передают российские "Ведомости", ссылаясь на сразу пять разных источников из администрации президента россии. Все эти люди убеждены, что никаких выборов, совмещенных с единым днем голосования на территории россии, в оккупации проводиться не будет.

Как известно, об изменении планов накануне говорил и главарь боевиков "ДНР" денис пушилин. По его словам, голосование хотят перенести на пока еще неуточненный срок — до момента, пока россияне не смогут вытеснить бойцов ВСУ за границы Донецкой области. Трое из представителей администрации путина подтверждают такие настроения.

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К слову, стоит добавить, что 11 сентября ни разу не называлось официальными лицами рф, как день проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Впрочем, большинство гауляйтеров рассуждали именно об этом — чтобы якобы добавить символизма в и без того незаконное действие.

Отметим, что в оккупированных южных районах регулярно проводятся всяческие акции по "подкупу" местных жителей, не выехавших на подконтрольную Киеву территорию. Люди либо получают возможность отправить детей на бесплатный отдых, либо обретают какие-то другие привилегии.

Также "Телеграф" писал о том, какие требования к российским захватчикам насчет "референдумов" выдвинула Украина и соблюдаются ли они.