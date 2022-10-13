Ждут несколько суток: опубликованы снимки безумных очередей на переправу у Крымского моста

В настоящее время ремонт продолжается

После взрыва на Крымском мосту с утра, 8 октября, россияне начали активно пытаться отремонтировать поврежденные части незаконного сооружения. В сети показали фото того, насколько тяжело у оккупантов продвигается восстановление. Кроме того, уже организовались серьезные очереди из грузовиков на паромную переправу. Их водители должны ждать несколько дней своей очереди.

Американская компания Maxar Technologies 12 октября опубликовала дополнительные спутниковые снимки, где отчетливо виден затрудненный трафик на дорогах. Пока только легковые автомобили могут двигаться по поврежденному мосту, поэтому других вариантов у логистических компаний нет.

"Взрыв на крымском мосту существенно усложнил логистику российских оккупантов. На спутниковых снимках MAXAR видны огромные очереди из грузовиков, ожидающих паромной переправы. Стоять им приходится по несколько суток" — прокомментировал ситуацию активист Сергей Стерненко.

Очередь на паромную переправу

Там стоят тысячи грузовиков

Других вариантов для этого вида транспорта сейчас нет

Как сообщал "Телеграф" ранее, взрыв на Крымском мосту ставит владимира путина перед выбором. Это связано с оккупацией южных регионов Украины.

Кроме того, диктатор уже отреагировал на повреждение моста. Оккупационная "власть" также приняла несколько решений по безопасности на полуострове.