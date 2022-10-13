Чекають кілька діб: опубліковані знімки шалених черг на переправу біля Кримського мосту

Наразі ремонт триває

Після вибуху на Кримському мосту зранку, 8 жовтня, росіяни почали активно намагатися відремонтувати пошкоджені частини незаконної споруди. У мережі показали фото того, наскільки важко в окупантів просувається відновлення. Крім того, вже організувалися серйозні черги з вантажівок на поромну переправу. Їхні водії мають очікувати по кілька днів на свою чергу.

Американська компанія Maxar Technologies 12 жовтня опублікувала додаткові супутникові знімки, де чітко видно затруднений трафік на дорогах. Наразі тільки легкові автомобілі можуть рухатися пошкодженим мостом, тож інших варіантів у логістичних компаній немає.

"Вибух на кримському мосту суттєво ускладнив логістику російських окупантів. На супутникових знімках MAXAR видно величезні черги з вантажівок, які очікують на поромну переправу. Стояти їм доводиться по декілька діб" — прокоментував ситуацію активіст Сергій Стерненко.

Черга на поромну переправу

Там стоять тисячі вантажівок

Інших варіантів для цього виду транспорту зараз немає

Як повідомляв "Телеграф" раніше, вибух на Кримському мості ставить володимира путіна перед вибором. Це пов'язано з окупацією південних регіонів України.

Крім того, диктатор вже відреагував на пошкодшення мосту. Окупаційна "влада" також прийняла декілька рішень щодо безпеки на півострові.